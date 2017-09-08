21 Şubat 2020, Cuma

TFF 3. LİG

Muhammed Çalhanoğlu, Bayburt Grup Özel İdare'de

Hakan Çalhanoğlu'nun kardeşi imzayı attı
TFF 3. LİG
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 27.01.2019

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bayburt G.Ö.İ Spor, yeni sezon öncesinde milli futbolcu ’nun kardeşi Muhammed Çalhanoğlu’nu renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Gümüşhanespor'da forma giyen Muhammed Çalhanoğlu yeni takımına imzayı attı.

Babası Hüseyin Çalhanoğlu ile birlikte Bayburt G.Ö.İ Spor tesislerine gelen genç futbolcu resmi imzayı attı.

22 yaşındaki genç futbolcu, "Benim görevim konuşmak değil, sahada iyi performans göstermek. İnşallah takımımızla birlikte bir üst lige çıkarız" dedi.

Muhammed Çalhanoğlu kimdir?

Muhammed Çalhanoğlu 19 Nisan 1995 Almanya doğumlu. Orta sahada mücadele eden genç oyuncu iki ayağını da kullanıyor. Ağabeyi gibi frikikleri de çok etkili kullanan genç oyuncu sezon başında Gümüşhanespor formasıyla 7 maça çıktı.

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