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Transferde son dakika! Al-Hilal'den Osimhen açıklaması Transferde son dakika! Al-Hilal'den Osimhen açıklaması 16:12
F.Bahçe'den yeni Drogba için rekor teklif! İşte Nice'in istediği rakam F.Bahçe'den yeni Drogba için rekor teklif! İşte Nice'in istediği rakam 15:25
Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! 15:01
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Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! 13:11
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Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! Hakan Çalhanoğlu transferine Leroy Sane engeli! 11:18
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... F.Bahçe transferde büyük oynuyor! Neymar ve 4 dünya yıldızı... 10:56
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldız geri dönüyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski yıldız geri dönüyor 10:07
F.Bahçe'den G.Saray'a karşı hamle! Bu transfer Sane'yi unutturur F.Bahçe'den G.Saray'a karşı hamle! Bu transfer Sane'yi unutturur 09:15
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