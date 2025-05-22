2. Lig play-off yarı final ilk maçında Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek final için büyük avantaj elde etti.

2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk eden Altınordu müsabakayı 90+7'nci dakikada yediği golle 1-0 mağlup tamamladı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın uzatma anlarında Batman Petrolspor korner kazandı. Sol kanattan kullanılan köşe atışında Emir Can arka direkte kafayı vurup takımını galibiyete taşıdı: 0-1. Batman Betroplspor maç bitiminde büyük sevinç yaşayıp final için avantajı kaptı.

Müsabakanın rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynanacak. Batman Petrolspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda adını finale yazdıracak. Altınordu'nun turu geçmesi için 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak. Rövanşı Altınordu tek farkla kazanırsa maç uzayacak, uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Finale adını yazdıracak takım 1'inci Lig'e yükselmek için Vanspor - Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

STAT: Torbalı Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Abdulhamit Söyler, Hasan Erdoğan

ALTINORDU: Serhat - Mete, Yusuf Şahin, Eren, Emir Can (Dk. 89 Ali), Burak, Sami (Dk. 75 Emre Sabri), Ege (Dk. 82 Kaan), Bahattin, Hüseyin (Dk. 89 Uğur), Yakal (Dk. 75 Keni Var)

BATMAN PETROLSPOR: Yusuf - Semih, Ahmet, Yalçın, Samet, Emir, Hüseyin (Dk. 84 Mustafa), İlyas, Imeri (Dk. 60 Melih), Mert (Dk. 90+2 Cengizhan), Atabey (Dk. 84 Atabey)

GOL: Dk. 90+7 Emir Can (Batman Petrolspor)

SARI KART: Ahmet (Batman Petrolspor)