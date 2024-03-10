Uşakspor 2'nci Lig'e veda etti

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Uşakspor sahasında 24 Erzincanspor'a yenilerek matematiksel olarak 2'nci Lig'e veda etti. İşte detaylar...

Uşakspor - 24Erzincanspor: 1-6

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kurtuluş şansı bulunmayan son sıradaki Uşakspor, art arta 11'inci yenilgisini evinde 24Erzincanspor'a 6-1 yenilerek aldı ve umutlarını matematiksel olarak da tüketti. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk Erzincan'ın 17'inci dakikada Ziya, 34 ve 42'nci dakikalarda Çınar, 64'te Kubilay, 76'da Hasan ve 80'inci dakikada Gençer'le bulduğu gollere ev sahibi yalnız 90'da Halil'le karşılık verebildi. Bu sonuçla Uşakspor son 8 haftaya 5 puanla kurtuluş barajının 24 puan gerisinde girerek havlu attı.