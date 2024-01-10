Son olarak Fatih Karagümrük'te forma giyen Cem Kablan, 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu. 1461 Trabzon FK, Muzaffer Cem Kablan ile 2.5 yıllığına anlaşma sağladı.

1461 Trabzon FK, Cem Kablan'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK, Trabzonspor altyapısından yetişip Fatih Karagümrük'te forma giyen kaleci Cem Kablan'ı kadrosuna kattı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüpten yapılan açıklamada, "1461 Trabzon FK'mız, Trabzonspor altyapısından yetişen ve son olarak Süper Lig ekibi Karagümrük takımında forma giyen kaleci Muzaffer Cem Kablan ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

24 yaşındaki kaleci, Trabzonspor altyapısında uzun dönem forma giydikten sonra 2019-20 sezonunda Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.