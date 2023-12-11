24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. hafta maçında 24 Erzincanspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında 24 Erzincanspor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

24 Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 13:00'te Anagold 24Erzincanspor YouTube kanalında canlı yayınlanacak.