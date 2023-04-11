Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Şanlıurfaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Beyaz Grup maçında Şanlıurfaspor ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı 11 Nisan Salı günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.