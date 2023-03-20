Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Batman Petrol sahasında Amedspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında Batman Petrol ile Amedspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Batman Petrol - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BATMAN PETROL - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Batman Petrol - Amedspor maçı 20 Mart Pazartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.