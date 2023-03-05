TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor, sahasında Amed Sportif'i konuk etti.



Maçın başlangıcından son düdüğü kadar gergin bir atmosferde oynanan ve zaman zaman oyunun durduğu mücadeleyi Bursaspor 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Çağatay Yılmaz ve 81. dakikada Enver Cenk Şahin attı. Amed Sportif'in tek golü 89. dakikada Mehmet Gürkan Öztürk'ten geldi.



Bu sonucun ardından Bursaspor, 22 puana yükseldi. Amed Sportif, 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor, Erokspor deplasmanına gidecek. Amed Sportif, Afyonspor'u ağırlayacak.

MAÇ NOTLARI

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Çağrıcan Pazarlıklı xx, Akın Karabacak xx



Bursaspor: Deniz Aydın xx, Furkan Emre Ünver xx, Eren Tunalı xx, Ertuğrul Kurtuluş xx, Kubilay Sönmez xx, Hasan Ayaroğlu xx, Bilal Güney xx, Enver Cenk Şahin xxx, Özer Hurmacı xx (Emre Tepegöz dk. 39 xx), Hasan Sabri Karaca xx (Berat Altındiş dk. 73 x), Çağatay Yılmaz xxx



Yedekler: Canberk Yurdakul, Baran Karagöz, Ömer Görgüc, Barış Dalkıran, Samet Bozkurt, Mustafa Genç, Hamza Baran Arıkan



Teknik Direktör: İsmail Ertekin



Amed SF: Cantuğ Temel x, Hüseyin Güngör xx, Oğuz Çetinkaya x (Anıl Şahin dk. 46 xx), Eyüpcan Delibalta x, Kerem Çağatay x, Serdar Eylik x (Ömer Bozan dk. 46 xx), Mehmet Alaeddinoğlu x, Muhammet Raşit Yöndem x, Mansur Çalar x (Çekdar Orhan dk. 61 x), Okan Deniz x, Yasin Abdioğlu x (Gürkan Öztürk dk. 46 xx)



Yedekler: Erdi Yokuşlu, Cenk Kaplan, Abdussamed Karnuçu, Halit Çokyaşar, Taner Gümüş, Cengiz Ötkün



Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım



Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 29), Enver Cenk Şahin (dk. 81) (Bursaspor), Gürkan Öztürk (dk. 89) (Amed )



Sarı kartlar: Mansur Çalar, Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler), Bilal Güney, Özer Hurmacı, Emre Tepegöz (Bursaspor)