TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Van Spor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 4-2 kazandı.
MAÇIN NOTLARI
Stat: Kocaeli
Hakemler: Volkan Okur xx, Necmi Demir xx, Caner Eroğlu xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Yalçın Kılınç xx, Diogo Aleksis Özçakmak xxx, Cem Ekinci xxx (Beykan Şimşek dk. 66 xxx), Yusuf Cihat Çelik xx, Okan Eken xxx (Mertan Caner Öztürk dk. 84 ?), Tayfun Aydoğan xxx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Mehmet Taş dk. 72 ?), Atila Turan xx, Mehmet Sak xx, Samed Ali Kaya xxx (Hazarhan Karaca dk. 84 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, Bedirhan Yıldız, Yiğitali Bayrak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru
Teknik Direktör: Fırat Gül
Van Spor FK: Haydar Yılmaz x, Erkul Küçük x, Miraç Acer xx, Alihan Kubalas x, Uğur Can xxx, Emrah Tacir x (Furkan İnce dk. 89 ?), Muhammed Ali Doğan xxx (Ömer Faruk Gümüş dk. 71 xx), Uğur Adem Gezer xx, Hasan Bilal x (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71), Muhsin Yıldırım xx (Umut Sözen dk. 46 x), Barış Sağır xx
Yedekler: Onur Tekin, Furkan Sakı, Eren Kiyağ, Yusuf Şengüler, Aras Aydın
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Goller: Tayfun Aydoğan (dk.24 pen.), Cem Ekinci (dk.35), Samed Ali Kaya (dk.58), Beykan Şimşek (dk.85) (Kocaelispor), Muhammed Ali Doğan (dk.46), Barış Sağır (dk.87) (Van Spor)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Merthan Caner Öztürk (Kocaelispor), Erkul Küçük, Alihan Kubalas (Van Spor)