PAZARSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Pazarspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAZARSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Pazarspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 2. Lig'de heyecan tam gaz sürüyor. 8. hafta maçında henüz galibiyetle tanışamayan Pazarspor ile 2. sırada yer alan Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Peki, Pazarspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pazarspor - Kocaelispor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 10:00