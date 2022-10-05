PAZARSPOR KOCAELİSPOR CANLI | Pazarspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TFF 2. Lig'de heyecan tam gaz sürüyor. 8. hafta maçında henüz galibiyetle tanışamayan Pazarspor ile 2. sırada yer alan Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Peki, Pazarspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pazarspor - Kocaelispor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
TFF 2. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 10:00
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta heyecan devam ediyor.
8. hafta maçında Pazarspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Pazarspor, 1 puanla son sırada yer alıyor. 15 puan toplayan Kocaelispor ise 2. sırada yer alıyor.
PAZARSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pazarspor - Kocaelispor maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
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