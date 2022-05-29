Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig Play-off

TFF 2. Lig play-off final maçında heyecan devam ediyor. Karacabey Belediyespor sahsında Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak?

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçını izlemek için tıklayınız...

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta... Karacabey Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınalancak?

KARACABEY BELEDİYESPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINALANCAK?

Karacabey Belediyespor - Bodrumspor maçı saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.