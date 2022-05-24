CANLI SKOR - Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçını takip etmek için tıklayın!
TFF 2. Lig'de play-off yarı finalindeTarsus İdman Yurdu sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. İşte Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçına dair merak edilenler...
TARSUS İDMAN YURDU - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tarsus İdman Yurdu'nun Karacabey Belediyespor'u ağırlayacağı maç bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.