Son dakika haberleri... Bodrumspor'un TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş müsabakasında Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacağı maç öncesinde kampa girdiği otele taraftarlar saldırıda bulundu. İşte detaylar...

TFF 2'nci Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrumspor, Bayburt Özel İdare Spor'u 3-1 yenmişti. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı maçın rövanşı için Bodrumspor Bayburt'a gitti.

Akşam saatlerinde çok sayıda Bayburtlu taraftar Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele geldi. Bodrumspor ve yeşil beyazlı formayı giyen futbolcular aleyhine küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, araçlarının kornalarını çaldı, otel önüne torpil attı. Futbolcuların uyuyacağı saatte otelin çevresinde toplanan taraftarlara, polis müdahale etti.