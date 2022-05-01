11 yıl aradan sonra 1. Lig hasretine son veren Sakaryaspor'a,Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi.

Ligin 37. haftasında konuk ettiği Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenerek kupayı kaldıran ve adeta çifte bayram yaşayan Sakaryaspor'u, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak tebrik etti. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2021-2022 TFF 2. Lig Kırmızı Grup Şampiyonu olan Sakaryaspor ile Beyaz Grup şampiyonu olan Pendikspor'u ve taraftarlarını tebrik ediyor, takımlarımıza 1'inci ligde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.