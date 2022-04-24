Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 36. hafta mücadelesinde Serikspor, sahasında Sakaryaspor ile karşılaştı.
Mücadeleyi konuk ekip Sakarya 2-1'lik skorla kazandı. Sakarya'nın gollerini 4. dakikada Ömer Bozan ve 66'da Onur Ramazan Toprak kaydetti. Serikspor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi. Bu sonucun ardından Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto 2. Lig'de Serikspor gelecek hafta Turgutluspor deplasmanına konuk olacak. Sakaryaspor ise evinde Kahramanmaraşspor'u ağırlayacak.
Sakaryaspor'dan şampiyonluk paylaşımı:
🔥🏆 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗦𝗘𝗭𝗢𝗡𝗨 𝗧𝗙𝗙 𝟮.𝗟𝗜̇𝗚 𝗞𝗜𝗥𝗠𝗜𝗭𝗜 𝗚𝗥𝗨𝗣 𝗦̧𝗔𝗠𝗣𝗜̇𝗬𝗢𝗡𝗨 𝗦𝗔𝗞𝗔𝗥𝗬𝗔𝗦𝗣𝗢𝗥!#𝗦̧𝗮𝗺𝗽𝗶𝘆𝗼𝗻𝗦𝗮𝗸𝗮𝗿𝘆𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿 pic.twitter.com/RjhuPS57gh— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) April 24, 2022