Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TFF 2. Lig'de 33. hafta mücadelesinde Ergene Velimeşespor sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Peki Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Ergene Velimeşespor - Sakaryaspor maçına ait detaylar...