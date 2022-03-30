Sivas Bld. TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta karşılaşmasında evinde İnegölspor ile karşılaştı. Mücadele, ev sahibi takımın 4-3'lük galibiyeti ile sonuçlandı. Karşılaşmada toplam 7 gol olurken gollerin son 2 tanesi uzatma dakikalarında deplasman ekibinden geldi. İşte detaylar...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Sivas Belediyespor, evinde İnegölspor'u ağırladı. Sivas Bld.'nin farkı 3'e çıkartmasına rağmen farkı 1'e indiren İnegölspor'un çabası beraberlik için yeterli olmadı.

Sivas Bld'nin gollerini 34. dakikada Yasin Elmas 45. ve 71. dakikada Abdullah Topkara 60. dakikada da Yücel Candemir atarken, İnegölspor'un gollerini 61. dakikada Bahadır Taşdelen, 90 ve 90+5'te ise Yılmaz Can Taşkıran kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivas Bld. puanını 56'ya çıkartırken İnegölspor 48 puanda kaldı.

Karşılaşmada Sivas Bld'de Gökhan Çetinus'un yerine Doğancan Kılıç, Yasin Elmas'ın yerine Furkan Sağman, Abdullah Topkara'nın yerine H. İbrahim Mızrap, Oğuzhan Bozkurt'un yerine Doğan Karakuş ve Ozan Kılıçoğlu'nun yerine de Çağrı Tekin girdi. İnegolspor'da ise Aykut Uluç'un yerine Türker Toptaş, Emir Özsoy'un yerine Serkan Sözmen, Kadir Salih'in yerine Fatih Cerlek, Yılmaz Can Taşkıran'ın yerine Ö. Faruk Ermeç ve Gülhan Üreyen'in yerine de Ersel Aslıyüksek oyuna dahil oldu.

Sivas Bld. 33. haftada Niğde FK'ya konuk olurken İnegölspor sahasında Bayburt ÖİS ile karşılaşacak.