TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Kırşehir Belediyespor'la berabere kaldı.

0-0 biten maçın ardından konuşan Ümit Karan, takımın genel görüntüsünden memnun kaldığını ifade ederek, "Çok kısa zaman oyuncularımla bir arada oldum. Ancak biz iyi bir takımız. Kalan 7 maçta kendimizi gösterip rahat olabileceğimiz bir konuma geleceğiz" dedi.

Hafta içi Nazilli Belediyespor deplasmanına konuk olacak Uşakspor'un 34 puanı bulunuyor.