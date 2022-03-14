TFF 2. Lig ekiplerinde Uşakspor son olarak İskenderunspor'da görev alan Ümüt Karan ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Karan, son olarak İskenderunspor'da görev almıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor'dan flaş bir teknik adam hamlesi geldi. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan, Play-Off hedeflerken alt sıralara gerileyen ve Veli Özdemir ile yollarını ayıran Kırmızı Siyahlılar, Ümit Karan ile anlaşma sağladı, başarılı teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



MENEMENSPOR'U LİGDE TUTMUŞTU

Ağustos 2019'da ayrıldığı Shkupi'ye Ekim 2020'de bir kez daha dönen başarılı futbol adamı, 11 maçlık macerası sonrası Türkiye'ye Menemenspor ile anlaşarak döndü.



Aralık 2020'de geldiği İzmir ekibinin başında 17 maça çıkan ve düştü denilen takımı TFF 1. Lig'de tutmayı başaran Karan, genç futbolcularla verdiği mücadeleyle futbol otorileri tarafından tam not aldı.



İSKENDERUN MACERASI KISA SÜRDÜ

Stresli ve zorlu geçen sezon sonrası ayrılık kararı alan Karan, Haziran 2021'de İskenderun FK'nın başına geçti.

Burada 6 maça çıkan 45 yaşındaki teknik direktör, kariyerine Uşakspor'da devam edecek.