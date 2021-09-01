TFF'den Kastamonuspor kararı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin etkileri sebebiyle GMG Kastamonuspor Kulübü'nün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarının dondurulmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamasına ve 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesine karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri, can kayıpları ve halkın yaşadığı travma sebebiyle GMG Kastamonuspor Kulübü'nün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarının dondurulmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamasına ve 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesine karar verdi.
TFF Yönetim Kurulu Kararı şöyle;
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, GMG Kastamonuspor Kulübü'nün talebini değerlendirerek, Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri, can kayıpları ve halkın yaşadığı travma sebebiyle GMG Kastamonuspor Kulübü'nün 2021-2022 sezonundaki tüm haklarının dondurulmasına, Ziraat Türkiye Kupası'nda yer almamasına ve 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesine karar vermiştir.
Ayrıca; fikstür gereği GMG Kastamonuspor ile oynayacak olan takımların anılan haftalarda BAY geçmelerine, kulübün 2022-2023 futbol sezonunda 20 takımlı grupta yer almasına, 2021-2022 futbol sezonunda TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan puan sıralamasına göre GMG Kastamonuspor Kulübü hariç olmak üzere son 3 sırada yer alan takımın küme düşürülmesine karar verilmiştir."
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