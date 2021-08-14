Son dakika transfer haberi: Batuhan Karadeniz paylaşılamıyor!
Geçtiğimiz sezon Hekimoğlu Trabzon'da, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karadeniz'e; Alanyaspor, Hatayspor ve Bursaspor talip oldu. Karadeniz ekibinin istediği ücret ise 2 milyon TL. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Geçtiğimiz sezon Misli.com 2. Lig'de Hekimoğlu Trabzon'un formasını giyen Batuhan Karadeniz, çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki forvetin ortaya koyduğu bu futbol da birçok takımın ilgisini çekti. Fanatik'in haber,ne göre, Alanyaspor , Hatayspor ve Bursaspor , yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Alanya ve Hatay, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 8+6'lık yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transferi bitirmek isterken, Bursaspor'un hedefi ise Batuhan önderliğinde bir şampiyonluk kadrosu kurmak. Bu anlamda Hekimoğlu'nun, bonservis için talep ettiği ücret ise 2 milyon TL. Karadeniz ekibi, bu parayı verecek olan kulüplere zorluk çıkartmayacak.
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