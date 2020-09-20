20 Eylül 2020, Pazar

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'e corona virüsü engeli

TFF 2. Lig'e corona virüsü engeli
TFF 2. LİG
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

(), 16 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) çıkan İl Özel İdare'nin ile oynayacağı maçı ileri bir tarihe erteledi.

2. Lig ekiplerinden Özel İdare Spor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan Bayburt ekibinde bugün yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanı olmak üzere 21 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Son gelişmeler bu yöndeyken, Bayburt İl Özel İdare-Elazığspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

TFF 2.Lig'e corona virüsü engeli! 2.Lig'e corona virüsü engeli!

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