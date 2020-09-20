TFF 2. Lig'e corona virüsü engeli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 16 futbolcusunda yeni tip corona virüsü (Covid-19) çıkan Bayburt İl Özel İdare'nin Elazığspor ile oynayacağı maçı ileri bir tarihe erteledi.

2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ligin ilk haftasında sahasında Elazığspor'u ağırlayacak olan Bayburt ekibinde bugün yapılan corona virüsü testlerinin sonuçları kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanı olmak üzere 21 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Son gelişmeler bu yöndeyken, Bayburt İl Özel İdare-Elazığspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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