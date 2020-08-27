27 Ağustos 2020, Perşembe

TFF 2. LİG

TFF 2. Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti!

TFF 2. Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti!
TFF 2. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

2. Lig'de kura çekimi, Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekim törenine 2. Lig Kulüpler Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

2. Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti. İşte takımlar ve grupları...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 2. LİG HABERLERİ
Eyüpspor'dan flaş karar! Galatasaray maçı... Eyüpspor'dan flaş karar! Galatasaray maçı...
Yiğit Kerem kimdir? Yiğit Kerem kimdir?
Tuzlaspor TFF 1. Lig'de Tuzlaspor TFF 1. Lig'de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör