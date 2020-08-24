24 Ağustos 2020, Pazartesi
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TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Eyüpspor'dan flaş karar! Galatasaray maçı...
Eyüpspor, yapılan testler sonucu bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve Galatasaray yönetimi ile yapılan görüşme sonrası sarı kırmızılı ekiple oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı.
Futbolculara yapılan corona virüsü testinte 1 oyuncuda pozitif bulgulara rastlayan Eyüpspor'da alınan karar doğrultusunda Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği kaydedildi.
Eyüpspor ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 17:00'de sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.
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