04 Ağustos 2020, Salı

TFF 2. LİG

Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Yiğit Kerem kimdir?
TFF 2. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2020

Dev kulüpleri peşine takan yıldız adayı için Anderlecht ve gibi kulüpler yarışıyor. Futbolseverler Yiğit Kerem hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yiğit Kerem kimdir? ? Hangi pozisyonda oynuyor?

TFF 2. Lig kulüplerinden Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu 'e ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

YİĞİT KEREM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Yiğit Kerem 25 Kasım 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbola 2014 yılında Manisa FK kulübünde başlamıştır. 2019 yılında profesyonel olmuştur. Orta saha oyuncusu bu sezon 'nda 2 karşılaşmaya çıktı. Yiğit Kerem ile Anderlecht ve Fenerbahçe ilgileniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 2. LİG HABERLERİ
Tuzlaspor TFF 1. Lig'de Tuzlaspor TFF 1. Lig'de
Manisa tek golle finalde Manisa tek golle finalde
Batuhan attı Tuzlaspor turladı! Batuhan attı Tuzlaspor turladı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör