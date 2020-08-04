Dev kulüpleri peşine takan yıldız adayı Yiğit Kerem için Anderlecht ve Fenerbahçe gibi kulüpler yarışıyor. Futbolseverler Yiğit Kerem hakkında araştırma yapıyor. Peki, Yiğit Kerem kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

TFF 2. Lig kulüplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün 15 yaşındaki oyuncusu Yiğit Kerem'e Fenerbahçe ve Belçika ekibi Anderlecht talip oldu.

YİĞİT KEREM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Yiğit Kerem 25 Kasım 2004 tarihinde dünyaya gelmiştir. Futbola 2014 yılında Manisa FK kulübünde başlamıştır. 2019 yılında profesyonel olmuştur. Orta saha oyuncusu bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmaya çıktı. Yiğit Kerem ile Anderlecht ve Fenerbahçe ilgileniyor.

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