2. Lig ve 3. Lig play-off heyecanı A Spor'da!
2. Lig’den sekiz, 3. Lig’den on iki takım üst lige çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz’dan 28 Temmuz’a kadar 9 gün boyunca kesintisiz olarak yaşanacak futbol şöleninde tam 16 karşılaşma oynanacak. Antalya’nın ev sahipliği yapacağı 2. ve 3. Lig Play-Off maçları naklen ve sadece A Spor’da…
İşte maç programı:
20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ
*20:00 MANİSA FK - İNEGÖLSPOR | canlı
*20:00 HEKİMOĞLU TRABZON - SANCAKTEPE FK | canlı
*22:00 ANKARA DSİ - SAKARYASPOR | canlı
*22:00 KASTAMONUSPOR - TUZLASPOR | canlı
21 TEMMUZ 2020 SALI
20:00 ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ARTVİN HOPASPOR | canlı
22:00 68 AKSARAY BELEDİYESPOR - 1928 BUCASPOR | canlı
22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
20:00 BELEDİYE DERİNCESPOR - KARŞIYAKA | canlı
22:00 TURGUTLUSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı
24 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE
20:00 SOMASPOR - MUĞLASPOR
22:00 PAZARSPOR - NEVŞEHİR BLD. SPOR
*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı