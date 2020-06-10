10 Haziran 2020, Çarşamba

TFF 2. LİG

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplandı

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği toplandı
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

(TFF), 2. Lig, 3. Lig ve BAL kulüpleriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede 18 Temmuz'da başlatılması planlanan ligler için değerlendirmeler yapıldı.

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, Riva'da bir araya geldi. Başkanı 'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı , Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu katıldı.

Toplantıda, TFF Yönetim Kurulu tarafından 13 Mayıs tarihinde şimdilik kaydıyla 18 Temmuz'da başlatılması kararlaştırılan TFF 2. ve 3. Lig müsabakaları ile ilgili hazırlıklar ve uygulamalar değerlendirildi.

Başkan Özdemir tarafından toplantının sonunda Volkan Can, Cengiz Günaydın ve Celil Hekimoğlu'na A Milli Takım forması takdim edildi.

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