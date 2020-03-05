Uşakspor'da eksikler can sıkıyor!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ekiplerinde Uşakspor'da eksik oyuncuların çok olması moralleri bozdu. Lig'de 38 puanla 9. sırada bulunuyor. Uşakspor Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye düşüren Uşakspor'da eksikler can sıkıyor.
Bu hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'la karşılaşacak kırmızı-siyahlı takımda kaleci Ersin, Alpay ve Mehmet, sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle forma giyemeyecek. Türker ve Erdi ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
Teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, geçen hafta ilk 11'de yer alan 5 futbolcunun yerine forma giyecek oyuncularını belirlemeye çalışıyor. Eksiklerin kendileri için handikap olduğunu ancak sahaya 11 kişi çıkacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Son haftalardaki çıkışımızı sürdürüp evimize 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz" dedi.
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