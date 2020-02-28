28 Şubat 2020, Cuma

TFF 2. LİG

Sarıyer'den Mehmetçiğe anlamlı destek

Sarıyer'den Mehmetçiğe anlamlı destek
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 28.02.2020

2. Lig 'un 26. haftasında pazar günü sahasında 'nü ağırlayacak olan , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi dün akşam ’te hain saldırı sonucu hayatını kaybeden aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından dua edildi.

2. Lig 'un 26. haftasında pazar günü sahasında 'nü ağırlayacak olan , antrenman öncesi İblid'te yaşanan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulunup, dua etti.

Antrenman ardından Sarıyer Yöneticisi Ali Büyükasar yaptığı kısa açıklamada, "Bugün burada futbol konuşmak isterdik ancak ülkemizin içinde bulunduğu şu kritik durumda ifade etmemiz gereken çok daha mühim meselelerimiz var. Sarıyer Spor Kulübü camiası olarak acımız çok büyük. 'de kahramanca savaşan Mehmetçiğimize Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Her daim şanlı ordumuzun yanındayız. Bu güzel vatan için gözünü kırpmadan göğsünü siper eden askerimiz var olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehadete yürüyen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder; şehit yakınlarının her zaman yanında olduğumuzu ilan ederiz. Bizim için önce vatan, sonra vatan" ifadelerini kullandı.

Antrenman sonrasında teknik ekip ve futbolcular Türk bayrağı ile objektiflere poz vererek Mehmetçiklere desteklerini gönderdi.

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