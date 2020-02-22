22 Şubat 2020, Cumartesi

TFF 2. LİG

3 isim kadro dışı kaldı

3 isim kadro dışı kaldı
TFF 2. LİG
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Ligin ikinci yarısında düşüşe geçip liderliği kaybeden 2. Lig ekibi Manisa FK, 3 futbolcuyu bıraktı.

Ligin ikinci yarısında düşüşe geçip liderliği kaybeden 2. Lig ekibi Manisa FK, 3 futbolcuyu bıraktı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada; Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.
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