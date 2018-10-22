Fethiyespor beraberliğe abone oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmak için çabalayan Fethiyespor, 3 maçtır rakipleriyle yenişemedi.

Tuzlaspor ve Tarsus İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlılar, evinde Kahramanmaraşspor karşısında da dengeyi bozamadı. Puanını 5'e çıkaran Fethiyespor, 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan tek takım oldu. Teknik Direktör Levent Eriş'le 2 hafta önce yollarını ayıran Fethiyespor, yola şimdilik Antrenör Fevzi Sevinç ile devam edecek. Eriş'in sözleşmesini henüz resmi olarak feshedemeyen Fethiye'de Sevinç, 9 gün içinde oynanan son 3 maçta Fethiyespor'un başında sahaya çıktı. Ege ekibi bu hafta Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak.