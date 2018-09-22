Amed Sportif sahasında kazandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepespor’u sahasında 1-0’lık sonuçla mağlup etti.
Amed Sportif Faaliyetler ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde sonuca gitti. Ev sahibi ekip, 56.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerden gelen topun gelişine nefis vuran Mansur klas bir gole imza attı: 1-0. Amedspor 85.dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Muhammed Yılmaz, rakibine yaptığı faulden sonra çift sarı kart görerek kırmızı kartla atıldı. Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yer: S. S Tesisleri
Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Barış Çardaklı xx, Barkın Güdü xx
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu xx, İlyas Akan xx, Oğuz Çetinkaya xx, Volkan Geyik xx, Yiğitcan Gölboyu xx, Barış Ataş xx, Mansur Çalar xx, Umut Koçin xx (Dk. 83 Erkut Şentürk ?), Mehmet Sıddık İstemi xx, Gökan Lekesiz xx (Dk. 51 Muhammed Yılmaz xx), Nezir Özer xx (Dk. 72 Muhammed Burak Taşdemir x)
Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu xx, Hüseyin Eren Bektaş xx, Arda Kızıldağ xx, Ali Eren Karadağ xx, Berat Aydoğdu xx (Dk. 59 Muhammet Selim Okur x), Ali Eren Daşdemir xx (Dk. 65 İlker Karakaş x), Volkan Kılıç x (Dk. 32 Abdullah Balıkçı xx), Ahmet Mert Bayındır xx, Serdarcan Eralp xx, Yağız Suat Bolat xx, Mehmet Tuğrul Başkan xx
Sarı kartlar: Dk. 4 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 53 Barış Ataş, Dk.87 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 53 Mehmet Tuğrul Başkan, Dk. 61 Muhammet Selim Okur, Dk. 65 Ahmet Mert Bayındır (Hacettepespor)
Gol: Dk. 56 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)
Kırmızı kart: Dk. 85 Muhammed Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler)
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