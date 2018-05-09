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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Elaziz Belediyespor’da hedef 2. lig

    Elaziz Belediyespor’da hedef 2. lig
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Elaziz Beledyespor Kulüp Başkanı ve Teknik Direktör , play-off'u galibiyetlerle tamamlayıp, 2. lige yükselme hedefinde olduklarını söyledi.

    3. Grup'ta sezonu 52 puanla 5. sırada tamamlayan ve adını play-off'a yazdıran , yarı finalin ilk maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. Teknik Direktör yönetiminde maçın hazırlıklarına ara vermeden devam eden Elazığ ekibinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

    Futbolcuları ve teknik heyeti play-off'a yükselmelerinden dolayı tebrik eden Kulüp Başkanı , "Play-off'a yükselerek hedefimizin ilk ayağını tamamladık. Cuma günü Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağız. Futbolcularımız maçın öneminin bilincinde. İnşallah başarılı bir sonuçla buradaki maçın ilk ayağını tamamlayıp Tarsus'a gideceğiz. Play-off'u şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz" dedi.

    Göreve geldikleri günden itibaren hedeflerini play-off olarak koyduklarını aktaran Elaziz Belediyespor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş ise, "Bu takımın
    maçlardaki performansı bizim play-off'u hak ettiğimizi gösteriyordu. Belki Kızılcabölük maçına bırakmamamız gerekiyordu ama orada da istediğimizi aldık. Kızılcabölük maçından sonra biz Tarsus İdman Yurdu'na odaklandık. Tarsus'la yatıp, Tarsus'la kalkıyoruz, onların yaptığı maçları izliyoruz. Sezon başından beri yaptığımız hataları ve golleri inceledik. Cuma günü taraftarlarımızın desteğiyle iyi bir skor almak istiyoruz biz. Bu yola baş koyduk, hedefimiz 2. Lig. 2. Lig'e çıkmak istiyorsak, çok çalışmalıyız. Cuma gününe kadar çok çalışıp, sahada en iyi sonucu almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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