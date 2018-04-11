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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Bucaspor fikstüre güveniyor

    Bucaspor fikstüre güveniyor
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a kaybederek küme düşme potasına gerileyen , kalan 4 maçın 3’ünü kendi sahasında oynayacak olmasına güveniyor.

    Kırmızı Grup'ta bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen ve son olarak deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 kaybederek küme düşme potasına inan , fikstür avantajın güveniyor. Ligin sona ermesine 4 hafta kalırken, İzmir temsilcisi bu maçların 3'ünü kendi sahasında seyircisi önünde oynayacak. İç sahada Afjet Afyonspor ve Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Bucaspor, daha sonra Kastamonuspor 1966'ya konuk olacak. Fırtına, Yeni Buca Stadı'nda oynanacak olan Etimesgut Belediyespor maçıyla birlikte sezonu noktalayacak.

    BİLETLER BEDAVA
    Pazar günü sahasında Afjet Afyonspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde tam anlamıyla seferberlik ilan edildi. Karşılaşmanın biletlerinin bedava olacağını açıklayan Bucaspor Basın Sözcüsü İrfan Bal, destek çağrısında bulundu. Tek amaçlarının ligde kalmak olduğunu belirten Bal, "Biz yönetim olarak bu zorlu süreçte elimden gelenin fazlasını yapacağız. Bizim için her maç final niteliğinde. Afjet Afyonspor maçında tüm Buca halkını tribünlere bekliyoruz. Bu sebeple de karşılaşmanın biletleri ücretsiz olacak. Teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Bucaspor ligde kalacak" diye konuştu.

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