“Bu şehir artık alevlenmeli”

TFF 2. LİG HABERLERİ

TFF 2.lig, Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gümüşhanespor 'un teknik direktörü Ziya Doğan, 3 hafta sonra şampiyonun belli olacağını belirterek, "Bu zamanlarda harekete geçmeyeceğiz de ne zaman geçeceğiz. Bu şehir artık centilmenlik ölçülerinde alevlenmeli" dedi.Kulübün Tekke Köyünde bulunan tesislerinde haftalık olağan basın toplantısı düzenleyen Doğan, ilk olarak hafta sonu oynanan ve 1-1 berabere kaldığı Zonguldak Kömürspor maçını değerlendirdi.Çok enteresan bir ligde olduklarını ve her maça ciddi çalıştıklarını kaydeden Doğan, ligin son haftalarına gelindiğini belirterek Zonguldak'ın sahasının futbol oynamaya yatkın olmadığını savundu.Kendi futbol hayatı sırasında Zonguldak sahasının çok iyi olduğunu hatırlatan Doğan, "Saha futbol oynamaya hiç yatkın değildi. Çok üzüldüm. Biz süper ligde oynarken Türkiye liglerinde sahalar çok kötüyken Zonguldak sahası inanılmaz güzeldi. Ama son maçta saha öbek öbek tarla gibiydi. Bir oyuncu koşarken sakatlandı. Tarihinde futbol kültürü çok iyi olan bir şehrin sahası olmamalıydı. Buna üzüldüm" dedi.İki deplasman boyunca şehirden 15 gün uzak kaldıklarını ve o arada iyi çalıştıklarını ifade eden Doğan, ""Ben geldiğim ve 2-0 yendiğimiz ilk maçta kötü oynadık, rakip bizi ezdi dedim. İkinci maçta da aynıydı. Ama bu maç bizim oynadığımız en iyi maçtı. Buradaki Pendik maçında da rakip bizden üstündü. Beni sevindiren bu maçta 30 dakikada biten takım 90 dakika o kötü saha şartlarında inanılmaz mücadele etti. Takımın oynadığı en iyi maçtı. Bende oyuncularımı tebrik ettim" diye konuştu.Gümüşhanespor'un grubunda lider olması nedeniyle her rakibin lidere karşı motivasyonla çıktığını dile getiren Doğan, "Her maç böyle olacak. Bu hafta ki Kahramanmaraş maçı da öyle olacak. Artık can havliyle ve lideri devirmek için oynayanlar oluyor. Bu doğaldır. Çünkü iddiası olmayan takımlar lideri yenerek çok büyük hava yapmak istiyor. Bizim dezavantajlarımızdan birisi bu. Buna rağmen oyuncularımızın mücadelesinden, oyuna asılmasından memnunum. Hatta son 15 dakika fiziksel olarak biz üstündük. Fizik değerlerimiz hala çok altlarda ama geldiğimiz günle bugün arasındaki farkı futbolcularda hissediyor. İlk ısınmada nabzı çok yükseğe çıkan oyuncu bugün en yüksek tempoda nabzı yakalıyor. Bu bizim için bir gelişme" ifadelerini kullandı.Göreve geldiğinden bugüne oyuncuların fiziksel değerlerinin yüzde 60-70 oranında daha fazla olduğunu, takım ruhunu yakaladıklarını belirten Doğan, "Biz oraya galibiyet için gittik. 1-0 yenilgiye düştükten sonra ikinci yarı tüm riskleri alarak çift santrafora döndük. Oyuncularımız canını dişine takarak mücadele etti ve sonuçta berabere kaldı. Bu yarış ligin sonuna kadar sürecek. Çok ciddi deplasmanlarımız olacak. İlk olarak önümüzdeki maçı düşünüyoruz" dedi.Taraftar konusuna ayrı bir başlık açarak "Bu şehir bu sene çıkarsa önümüzdeki senelerde buraya 10 bin kişi maç seyretmeye gelecek. Gümüşhanespor herkesin ortak değeridir. Buna sahip çıkalım" değerlendirmesinde bulunan Doğan, "Seyircinin rakiple uğraşmasını istemiyorum. İçerdeki maçlarda kapalı tribünün bir tarafı oldukça sakin maç izliyor. Beyler biz şampiyon oluyoruz, olacağız. Şampiyonluğa giderken 20 seyirciyle değil bu stadı doldurmamız ve 90 dakika susmamamız lazım. Tahriklere kapılmadan takımımızı çok iyi desteklememiz lazım. Hep beraber kenetlenelim. Telafisi olmayan döneme girdik" diye konuştu.Oyuncularından genel manada memnun olduğunu, kendisinin de hata yapabileceğine değinen Doğan, "Takım ruhunu ön planda tutmak şart. Ağa gibi oynayan oyunculara ben müsaade etmem. Coşkulu ve istekli olacak oyuncu. Bazen 18'e almadığım oyuncular olacak. Eğer ben bir adamı oyunun son 20 dakikasında oyuna sokuyorsam ve girdiğinde canlılık getirmiyorsa önümüzdeki hafta 18'e almam. Ben bunu oyuncularıma da söylüyorum. Herkes kafasını krampona uzatacak. Maçlar öyle maçlar. 9 sarı kart sınırında oyuncumuz var. Bu çok b��yük bir handikap. Çok tehlikeli bizim için. Çok önemli derbiler oynayacağız. Takımın bütün düzeni bozulabilir. Biz sadece takımın saha işleriyle değil başka sebeplerden dolayı çıkacak sorunlarla da uğraşmak zorundayız" şeklinde konuştu.Asla kimseden yardım beklemediklerini, Gümüşhanespor'un hakkını kimsenin yememesini, başkasının hakkını da kimsenin Gümüşhane'ye vermemesi anlayışında olduklarını dile getiren Doğan, taraftarlara şu çağrıda bulundu: "Bu zamanlarda harekete geçmeyeceğiz de ne zaman geçeceğiz. 3 hafta sonra şampiyon belli olacak. Bu şehir artık alevlenmeli. Bunu da ancak centilmenlik ölçülerinde olmalı. Geçtiğimiz yılı hatırlıyoruz. Öyle bir kargaşa istemiyoruz. Taraftarımız inanılmaz coşkulu. Taraftarımızı bilinçli şekilde, olay çıkarmadan harekete geçirmek lazım. Bu dönemlerde itici güçler çok önemli. Biz öyle maçlar oynuyoruz ki hiçbir maçta rahat değiliz. Her maç büyük bir mücadeleyle geçiyor. Şampiyonluğu benden daha çok isteyen olmaz. Hem mesleğim hem de memleketim. Burada başarmak zorundayız. Ben kafamı, gövdemi herşeyimi ortaya koydum. Herkesi de öyle istiyorum. Gümüşhaneliliği hisseden herkesin bu takıma inanılmaz sahip çıkması lazım. 3 bin kişilik stadı dolduramıyorsak yazıklar olsun bize. Sahada boş koltuk ve 90 dakika susmayan taraftar istiyoruz."Soru cevap bölümünde sakat ve cezalı durumu ve forvet hattında yaşanan sıkıntılarla ilgili soruyu cevaplandıran Doğan, "Dört oyuncumuzun sıkıntıları var ama üçü maça kadar düzelecek gibi. Mevcut oyuncuları en iyi duruma getirmek ve eksiklerini kısa süre içerisinde düzeltmek uğraşındayız. Her futbolcunun gördüğümüz eksiğini gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Mesaimizi fazla yapacağız bu dönem içerisinde faydalı olan kim varsa oynatacağız" şeklinde konuştu.