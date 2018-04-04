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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor

    Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    , hafta sonunda sahasında oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren , ligin 30. Haftasında sahasında konuk edeceği Hacettepe maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugün yapılan antrenmana düz koşu ile başlayan sarı yeşilli ekip, daha sonra ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Taktiksel oyun ve dar alan oyunuyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu arada iki haftadır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Artun Akçakın da, takımla birlikte çalışmalara başladı.

    1 Saat 30 dakika süren antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, As Başkan Ahmet Bulut ve Genel Sekreter İ. Halil Haktankaçmaz izledi.

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