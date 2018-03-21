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    21 Mart 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Nazilli Belediyespor'a sponsor desteği

    Nazilli Belediyespora sponsor desteği
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan , Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Mondial ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

    Yıldırım Demirören Tesisleri'nde gerçekleşen törene Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Özgen Türker ile şirket CEO'su Yusuf Öksüzömer katıldı. Sponsorluk anlaşmasının 2018-2019 sezonun devre arasına kadar geçerli olacağı açıklandı.

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