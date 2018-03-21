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    21 Mart 2018, Çarşamba

    TFF 2. LİG

    Altay, 4'te 4 istiyor

    Altay, 4te 4 istiyor
    TFF 2. LİG
    Giriş Tarihi: 21.03.2018

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi , gelecek 4 haftadan 12 puan çıkarmak istiyor.

    Ligde her takımın birbirini yenebildiğini ancak yeniden seri galibiyetler almaları gerektiğini belirten sportif direktör Özden Töraydın, "Şampiyon olacaksak tekrar vites yükseltmeli, performansımızı artırmalıyız. Stratejik davranmalıyız. Bu hafta Silivrispor'u yenerek çıkış yakalamamız lazım. Üst üste oynayacağımız Silivrispor, Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) maçlarından çok iyi çıkmamız gerek. Hedefimiz bu periyotta 12 puan" dedi.
    Siyah-beyazlılarda cumartesi günü İzmir'de oynanacak Silivrispor karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

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