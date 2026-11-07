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Turka Esenler Erokspor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Turka Esenler Erokspor, deplasmanda Muğlaspor'u 5-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

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Turka Esenler Erokspor farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Muğlaspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Guelor Kanga (2), Luccas Claro, Burak Çoban ve Mame Mor Faye kaydetti.

Öte yandan Muğlaspor'da Luis Mago, mücadelenin 59. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Turka Esenler Erokspor bu sonuçla puanını 18'e yükseltirken, bu sezon 4. yenilgisini alan Muğlaspor 18 puanda kaldı.

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