CANLI | Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, ligdeki kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Peki, Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…