Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Batman Petrolspor ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Batman'da oynanacak maçın saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.