Bodrum Fk evinde Bandırmaspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK konuk ettiği Bandırmaspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

1. Lig'de hafta içinde deplasmanda Sarıyer'i yenerek çıkışa geçen Bodrum Futbol Kulübü üst üste ikinci galibiyetini evinde yenik duruma düştüğü maçta Bandırmaspor önünde aldı: 2-1. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken 57'nci dakikada Kehinde konuk ekibi öne geçirdi. Bodrum FK'ya 68'nci dakikada Ege Bilsel ve 71'inci dakikada Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın golleri galibiyeti getirdi. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti.

57'inci dakikada Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Gelişen atakta topla buluşan Kehinde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

68'inci dakikada Bodrum FK eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ruben'in pasında topla buluşan Ege Bilsel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

71'inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ruben'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu skoru belirledi: 2-1.

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Sousa - Berşan, Ajeti, Ali Şahin, Furkan, Yusuf, Boran (DK. 63 Loshaj), Tomas (Dk. 90+1 İsmail Tarım), Ege Bilsel (Dk. 87 Ege Arslan), Berkay (Dk.63 Ruben), Aboubakar (Dk. 90+1 Mustafa)

BANDIRMASPOR: Akın - Ali, Yusuf, Enes, Lima, Liço (Dk. 73 Bruno), Kerem (Dk.83 Muhammet Harun), Muhammed (Dk. 73 Seck), Emirhan (Dk. 73 Enes), Kehinde, Recep (Dk. 73 Mulumba) GOLLER: Dk. 57 Kehinde (Bandırmaspor), Dk. 68 Ege Bilsel, Dk. 71 Aboubakar (Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Ajeti, Aboubakar, Yusuf (Bodrum FK) Lima, Mulumba ( Bandırmaspor)