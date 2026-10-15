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Mardin 1969 Spor evinde Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Mardin 1969 Spor evinde Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar

Gol: Dk. 10 Dimitrov (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir (Mardin 1969 Spor), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

#Cenk Tosun
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