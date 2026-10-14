Keçiörengücü - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK maçı için heyecan başladı. Mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı skor bilgileri merak ediliyor. İşte 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar.