Orfa Yapı Pendikspor sahasında Bodrum FK ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yapılan Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK maçı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında yapılan Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK maçı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Berkay Sülüngöz, Hakan Yeşil (DK. 78 Manga), Abifade (Dk. 63 Emrah Başsan), Kerem Kalafat (Dk. 83 Erdem Gökçe), Thuram (Dk. 78 Muhammed Kiprit), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Doğan, Hrelja (Dk. 83 Onuralp Çakıroğlu)
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Dk. 85 Boran Başkan), Moreira (Dk. 71 Mustafa Erdilman), Loshaj (Dk. 72 Ege Arslan), Fernando, Ege Bilsel (Dk. 85 Gashijani), Aboubakar (Dk. 88 Devrim Şahin)
Goller: Dk. 55 Ege Birsel (Bodrum FK), Dk. 65 Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor)
Sarı kart: Dk. 53 Bekir Karadeniz (Orfa Yapı Pendikspor)