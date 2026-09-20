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Metro Holding Kayserispor deplasmanda Mardin 1969 Spor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.

Giriş Tarihi:
Metro Holding Kayserispor deplasmanda Mardin 1969 Spor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor, deplasmanda Mardin 1969 Spor'u 1-0 yendi.

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 58 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 58 Osman Yıldırım), Dimitrov (Dk. 79 Ahmet Ülük), Uğur Adem Gezer, Adem Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 74 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 73 Denizhan Taşkan), Teklic

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Tabidze, Semih Güler, Murat Uçar (Dk. 87 Oğulcan Çağlayan), Sinan Kurt (Dk. 87 Hasani), Benhur Keser (Dk. 76 Denis Radu), Moreno, Camara, Görkem Sağlam (Dk. 65 Ensar Kemaloğlu), Cenk Şen, Seferi (Dk. 87 Dulca)

Gol: Dk. 68 Moreno (Metro Holding Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Görkem Sağlam (Metro Holding Kayserispor), Dk. 90+1 Osman Yıldırım (Mardin 1969 Spor)

#Semih Güler #Kayserispor
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