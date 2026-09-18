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Ümraniyespor deplasmanda Bandırmaspor'u tek golle geçti! İşte maçın özeti

Trendyol 1’inci Lig’in 8’inci haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Ümraniyespor deplasmanda Bandırmaspor'u tek golle geçti! İşte maçın özeti

Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 yendi.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Burak Kamalak, Yusuf Şimşek, Oğuzhan Kocaçoban

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Ali Ülgen, Yusuf Kocatürk, Lucas Lima, Dean Liço, Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre Dk. 83), Oluwatsion Kehinde (Muhammet Harun Genç Dk. 83), Kerem Dönertaş, Amidou Badji (Emirhan Ayhan Dk. 46), Burak Bekaroğlu, Remi Jose Michel Mulumba (Recep Yalın Dilek Dk.71)

ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Melih Bostan (Cebio Soukou Dk. 72), Andrej Djokanovic, Alejandro Blanco Sanchez(Bangaly Fode Koita Dk. 90), Berat Yılmaz (Atalay Babacan Dk. 72), Tomislav Glumac, Mustafa Arda Kartal, Oğuz Yıldırım (Toheeb Adeola Kosoko Dk. 83), Muhammet Tunahan Taşçı (Santeri Vaino Emil Hostikka Dk. 46), Yunus Emre Gedik

GOL: Dk. 88 Cebio Soukou (Ümraniyespor)

SARI KART: Dk. 90+1 Lucas Lima (Bandırmaspor)

#Yusuf Şimşek
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