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Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 berabere kaldı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Ali Barak), Çelheka, Ali Kaan (Dk. 76 Ertuğrul İdris Fuat), Osundina (Dk. 69 Camaj), Diarra (Dk. 78 Sissoko), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Kouagba, Alim Öztürk, Gökcan Kaya, Leon Çalışkan (Dk. 62 Bacuna), Serdar Gürler, (Dk. 74 Özder Özcan), Soner Gönül, (Dk. 88 Arda Öztürk), Crociata, Hüseyin Karabey, Afena-Gyan (Dk. 74 Camara), Arda Çolak (Dk. 74 Tangue)

Goller: Dk. 41 Mago, Dk. 90+3 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor), Dk. 3 Serdar Gürler, Dk. 58 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 60 Afena-Gyan, Dk. 78 Camara, Dk. 81 Tangue, (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 86 Camaj (Muğlaspor)

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