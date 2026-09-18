Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi!
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Muğlaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 2-2 berabere kaldı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Enes Berk Güçlü, Abdullah Özcan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Mago, Yiğit Fidan, Ahmet Emin Engin, Oğuzhan Matur (Dk. 81 Ali Barak), Çelheka, Ali Kaan (Dk. 76 Ertuğrul İdris Fuat), Osundina (Dk. 69 Camaj), Diarra (Dk. 78 Sissoko), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Kouagba, Alim Öztürk, Gökcan Kaya, Leon Çalışkan (Dk. 62 Bacuna), Serdar Gürler, (Dk. 74 Özder Özcan), Soner Gönül, (Dk. 88 Arda Öztürk), Crociata, Hüseyin Karabey, Afena-Gyan (Dk. 74 Camara), Arda Çolak (Dk. 74 Tangue)
Goller: Dk. 41 Mago, Dk. 90+3 Yasin Uzunoğlu (Muğlaspor), Dk. 3 Serdar Gürler, Dk. 58 Hüseyin Karabey (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 55 Serdar Gürler, Dk. 60 Afena-Gyan, Dk. 78 Camara, Dk. 81 Tangue, (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 86 Camaj (Muğlaspor)