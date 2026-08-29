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Bursaspor deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Bursaspor deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda Metro Holding Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Dk. 89 Camara), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Dk. 81 Moreno), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Benhur Keser (Dk. 65 Radu), Seferi, Hasani

Bursaspor: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Zeki Yavru), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Eyüp Akcan (Dk. 72 Soner Aydoğdu), Lincoln, Elitim (Dk. 87 Baran Başyiğit), Halil Akbunar (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Boutrah, Iheanacho (Dk. 87 Baker)

Goller: Dk. 31 Hasani (Penaltıdan) (Metro Holding Kayserispor), Dk. 58 Iheanacho (Penaltıdan), Dk. 77 Alperen Babacan (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Alperen Babacan, Dk. 45 Lincoln (Bursaspor), Dk. 51 Hasani, Dk. 56 Tabidze, Dk. 56 Semih Güler (Metro Holding Kayserispor)


#Kerem Matışlı #Semih Güler
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